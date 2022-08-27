Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli yerel haberi... Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın Finali Bu Akşam Yapılacak

Yerel Haberler

Kocaeli yerel haberi... Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın Finali Bu Akşam Yapılacak

Kocaeli gelişmesine göre İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın finali, bu akşam saat 20:00’de Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Nikah Salonu’nda yapılacak.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği 3. Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nın finali, bu akşam saat 20: 00'de Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Nikah Salonu'nda yapılacak.

Kocaelispor Taraftar Bilgi Yarışması'nda bu akşam final heyecanı yaşanacak. Daha önce Belsa Plaza meydanında yapılacağı açıklanan finalin yeri değişti. Final bu akşam saat 20.00'de Dolphin AVM'de bulunan Yunus Emre Nikah Salonu'nda yapılacak.

MANGA'NIN ÖZEL ŞARKISI İLK KEZ PAYLAŞILACAK

11 yarışmacının yer alacağı finalde sürpriz hediyeler verilecek. Seyircilere ise bu akşama özel hazırlanan Kocaelispor bayrakları hediye edilecek. Ayrıca ünlü sanatçı grubu MaNga'nın Kocaelispor'a uyarladığı şarkısının klibi ilk kez bu akşam final programında yayınlanacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Yunus Emre Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title