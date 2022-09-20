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Kocaeli yerel haberi... Gebze Hükümet Konağı için yarışma düzenlenecek

Yerel Haberler

Kocaeli yerel haberi... Gebze Hükümet Konağı için yarışma düzenlenecek

Kocaeli haber: Gebze Belediyesi tarafından ilçenin yeni hükümet konağı için 'Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması' düzenlenecek.

Gebze Belediyesi tarafından ilçenin yeni hükümet konağı için ' Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması' düzenlenecek. Ön seçim başvurularının 12 Ekim tarihinde sona ereceği yarışmada birinciye 150 bin TL ödül takdim edilecek.

Gebze Belediyesi tarafından Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması düzenlenecek. Eski askeri kışla alanında ve millet bahçesine komşu bir şekilde inşa edilecek Gebze Hükümet Konağı için düzenlenecek mimari proje yarışmasına ön seçim başvuruları 12 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabilecek. Gebze'nin her geçen gün büyüyen ve artan kamusal ihtiyaçlarına cevap verebilecek, kent ve kentliyle bütünleşik, yerleşime değer katan özgün ve nitelikli bir hükümet konağı binası ile bu yapıya hizmet veren açık-yarı açık kamusal alanların tasarımlarına yönelik kentsel tasarım kararları ve mimari tasarım yaklaşımlarının ortaya konulmasının amaçlandığı Gebze Hükümet Konağı Ön Seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması'na başvurular şahsen veya elektronik postayla gönderilmek kaydıyla Gebze Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'ne yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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