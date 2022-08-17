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Kocaeli yerel haberi... Derince'de sünnet şöleni yapılacak

Kocaeli yerel haberi... Derince'de sünnet şöleni yapılacak

Yerel Haberler

Gelen Kocaeli haberine göre Derince Belediyesi tarafından yapılacak sünnet şöleni, 20 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Derince Belediyesi tarafından yapılacak sünnet şöleni, 20 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Derince Belediyesi'nin düzenleyeceği sünnet şöleni için hazırlıklar tamamlandı. 20 Ağustos Cumartesi günü Kent Meydanı'nda gerçekleşecek sünnet şöleni 15.30 - 22.00 saatleri arasında yapılacak. Saat 15.30'da Kent Meydanı'nda buluşacak olan çocuklar, 16.00 itibariyle mehteran eşliğinde Kent Meydanı'ndan yeni belediye hizmet binasına kadar kortej yürüyüşü yapacak. Burada üstü açık sünnet otobüsüne binecek olan çocuklar, mahallelerin ana caddelerinde mutluluklarını ilçe halkıyla paylaşacak. 17.30 itibariyle Kent Meydanı'nda yemek ikramının gerçekleşeceği programda, daha sonra Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, çocuklarla ve aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirecek.

Başkan Zeki Aygün, tüm Derincelileri 20 Ağustos Cumartesi günü, sünnet çocuklarının heyecanını paylaşmak üzere Derince Kent Meydanı'na davet etti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zeki Aygün Saat Yerel Haberler

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