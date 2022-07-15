Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na başvurular sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5'incisi düzenleyeceği Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Kandıra Uzunkum plajında düzenlenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Doğa ve Su Sporları Kulübünün bu yıl 5'incisi düzenleyeceği Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 26-28 Ağustos tarihleri arasında Kandıra Uzunkum plajında düzenlenecek.

Dünyanın birçok ülkesinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 120 olta balıkçısının 60 takım olarak katılacağı yarışma 3 etaptan oluşacak. Yarışmada en çok puan toplayan ve en büyük balığı yakalayan takım, kupa ve sponsor ödülleri ile ödüllendirilecek. Olta balıkçıları 31 Temmuz tarihine kadar "kocaelisurfcasting.com" adresinden başvurularını yapabilecek. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kandıra Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title