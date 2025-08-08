Kocaeli Sivaslılar Dernek Federasyonu Başkanı'ndan Örnek Dayanışma

Kocaeli Sivaslılar Dernek Federasyonu Başkanı Zafer Dolu, satışı yapılan karpuzları görünce örnek bir davranışa imza attı. Dolu, bir kamyon dolusu karpuzun tamamını satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

Kocaeli Sivaslılar Dernek Federasyonu (KOSİVDER) Başkanı Zafer Dolu, sosyal dayanışmaya örnek olacak bir harekete imza attı. Zafer Dolu, hem satıcılara destek olmak hem de vatandaşlara moral vermek amacıyla harekete geçti. Bir kamyon karpuzu satın alan Dolu, halka ücretsiz dağıttı. Karpuz tezgahının başında yapılan anonslarla kısa sürede çevredekilerin dikkatini çeken Dolu'nun dayanışma çağrısı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Genç, yaşlı, çocuk demeden birçok kişi dağıtıma katılarak ücretsiz karpuz aldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Zafer Dolu, "Hem esnafımıza nefes olsun hem de vatandaşlarımız bu sıcakta bir dilim serinlik yaşasın istedik." dedi. - KOCAELİ