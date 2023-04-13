Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yangın denetimi

Kısa süre önce hasta kabulüne başlayan Kocaeli Şehir Hastanesi, Büyükşehir itfaiyesi tarafından denetlendi. Gerçekleştirilen denetimlerde yangın önlemlerinin uygunluğuna dikkat edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren denetim ekipleri, kısa süre önce hasta kabulüne başlayan ve 15 Nisan Cumartesi günü resmi açılışı yapılacak Şehir Hastanesi'nin yangın güvenlik sistemlerini denetledi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde yangın merdivenleri, yangın dolapları, yangın söndürme tüpleri ve binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğinin öngördüğü diğer yangın önlemlerinin uygunluğuna dikkat edildi. Mühendislik ve itfaiyecilik konularında uzman teknik personelden oluşan denetim ekibi, işletmelerdeki yangın sitemlerinin ve ekipmanlarının işlevselliğini kontrol ediyor.

Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nce yapılan denetimler çerçevesinde bu yıl içinde 256 ticaret amaçlı ile 241 endüstriyel yapı denetlendi. Denetim ekipleri, son olarak Şehir Hastanesi'nin yangın güvenlik sistemlerinde denetim yaptı. Kocaeli'de faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ise önümüzdeki günlerde denetime tabi tutulacak.

Tesis ve işletmelerde yapılan denetimlerde fiziki tedbirlerin yanında, çalışan personelin iş yerindeki mevcut yangın tedbirlerinin neler olduğu ve bu tedbirleri nasıl faaliyete geçirebileceği konusunda bilgi sahibi olup olmadıklarına da dikkat ediliyor. Yeni yasal düzenlemeyle beraber çalışanlara yangın eğitimi, AFAD veya itfaiye teşkilatı tarafından verilebiliyor. Yangın güvenliğinin sağlanmasına ve sürdürülmesine ilişkin denetim süreci, öncelikle proje aşamasından başlayıp, tesisin veya işletmenin açılış safhasındaki ruhsatlandırma işlemleri sırasında verilen uygunluk raporu ile devam ediyor. - KOCAELİ