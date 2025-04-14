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Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerinde İlkbahar Karı Sürprizi

Kocaeli'nin Yüksek Kesimlerinde İlkbahar Karı Sürprizi
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Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde Nisan ayında yağan kar, doğaseverleri şaşırttı ve sevindirdi. ATV ve UTV araçlarıyla yaylalarda dolaşan macera tutkunları, kartpostallık manzaraların tadını çıkardı.

İlkbahar mevsiminde olunmasına rağmen Kocaeli'nin yüksek kesimlerine yağan Kar, doğaseverleri hem şaşırttı hem de sevindirdi. ATV ve UTV araçlarıyla yaylaları gezen grup, kar ve eşsiz kış manzarasının tadını çıkardı.

Kocaeli'de baharın ortasında yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde doğayı yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilerek ATV ve UTV araçlarıyla karla kaplı bölgelere çıkan macera severler, hem eğlendi hem de kartpostallık manzaraları kaydetme fırsatı buldu.

"Nisan ayının ortası, inanılması zor ama muhteşem bir kar var"

İş arkadaşlarıyla birlikte karın tadını çıkaran Mehmet Ali Kaşka, "Nisan ayının ortası, inanılması zor ama muhteşem bir kar var. Bahara girerken böyle kar görmek bizim için de sürpriz oldu. Bu kar önümüzdeki yaz için su ihtiyacını giderecek. Bu yüzden de barajlar içinde güzel bir kaynak oluşturdu. Bu kar, aynı zamanda yeraltındaki canlılar için de çok gerekliydi. Biz de arkadaşlarımızla hafta sonu karın keyfini çıkarmak için ATV ve UTV'ler ile geldik. Herkese tavsiye ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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