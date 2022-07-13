Kocaeli'nden Osmaneli'ne destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'nden Osmaneli'ne destek

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kocaeli'nden Osmaneli'ne destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde parkların düzenlenmesi için destek oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde parkların düzenlenmesi için destek oldu.

Eski Bilecik Valisi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Osmaneli'nde projeleri için her işbirliği yapmaya devam ediyor. Millet Bahçesi ve parklar, spor tesisleri için yardım ve destekleri için Büyükakın'ı ziyaret eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Yapmakta olduğumuz parklarımıza verdiği destekler ve işbirliği olanaklarını sunması nedeniyle Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Osmaneli Bilecik Kocaeli Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title