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Kocaeli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Etkiledi

Kocaeli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Etkiledi
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Kocaeli'de sabah saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yollarda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtardı, kar küreme araçları ise yolları açmaya çalıştı.

Kocaeli'de yoğun kar yağışı kenti beyaza bürüdü, sabah saatlerinde aniden bastırarak etkisini arttıran kar yağışı sebebiyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçları vatandaşlar iterek kurtardı.

Kocaeli'de devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Hava sıcaklıklarının 0'a düştüğü Kocaeli'de vatandaşlar beyaz örtüyle uyandı. Araçların üstü karla kaplandı, yollar ise kapandı. Sabah uyanan vatandaşlar, araçlarını temizlemeye başladı. Bazı sürücüler yolda kalırken araçlar ise kaydı. Vatandaşlar yolda kalan araçları iterek kurtarmaya çalıştı. Kar küreme araçlarının yolu temizlemesi ile sürücüler kaza yapmaktan kurtuldu.

Yoğun şekilde aniden bastıran kar fırtınası, kısa zamanda etkisini yitirdi. Karın gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen vatandaş, "Çok şükür beklenen kar geldi. Soğukların gelmesi ile ısınmak için elektrikli soba aldım" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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