Kocaeli'nde motokuryelere yasak geldi Yerel Haberler Kocaeli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışması perşembe sabahına kadar yasaklandı. Kocaeli'nde yoğun kar yağışı sebebiyle motokuryelerin çalışması perşembe sabahına kadar yasaklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı sebebiyle evlere servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması, motosiklet ve mobilet kullanımı, perşembe günü saat 09.00'a kadar durdurulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelli vatandaşlar ile hamile personellerin çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kocaeli Valiliği Kocaeli Yerel Haberler

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