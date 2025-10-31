Kocaeli'nde Bina Çökmesi: 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı aileden 4 kişiye mezar olan binanın yaklaşık 20 metre yakınından geçen metro hattının içi görüntülendi. Yapısal olarak zarar görmediği belirlenen hatta herhangi bir su sızıntısı veya kayma tespit edilmedi.

Olay, Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 katlı bina büyük bir gürültüyle yan yattı. Enkaz altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 12 yaşındaki Muhammed Emir Bilir ve 14 yaşındaki Nisa Bilir'in cansız bedenlerine yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı. Ailenin büyük kızı 18 yaşındaki Dilara Bilir yaralı olarak kurtarıldı.

Arama-kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 19'uncu saatte baba Levent Bilir (44) ile anne Bilir'in cansız bedenleri de enkazdan çıkarıldı. Feci olayda hayatını kaybeden aile üyeleri, Gebze Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandılar.

Aynı aileden 4 kişiye mezar olan binanın yaklaşık 20 metre yakınından geçtiği belirtilen metro hattı, olay sonrası kamuoyunda tartışma konusu oldu. O hattın içi görüntülendi. Görüntülenen metro hattında herhangi bir su sızıntısı, kayma ya da yapısal hasara rastlanmadığı öğrenildi.

Konuya ilişkin çok yönlü inceleme sürüyor. - KOCAELİ