Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'nde Aşiret Düğününde Geline 3 Kilogram Altın, Damada 4 Milyon 50 Bin TL Takıldı

Kocaeli'nde Aşiret Düğününde Geline 3 Kilogram Altın, Damada 4 Milyon 50 Bin TL Takıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilen aşiret düğününde, geline 3 kilogram altın ve damada 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Düğüne binlerce kişi katılırken, davetlilerin takı yarışları dikkat çekti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan aşiret düğününde geline 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı.

Celali aşiretine mensup Özbağ ailesinden Tunay ve Zafer Özbağ çiftinin oğlu Serhat ile Ayşe ve Erdal Bitirgiç'in kızları Şevval, Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir sosyal tesisin açık alanında düzenlenen düğünle dünyaevine girdi. Düğüne aşiret reisleri, kanaat önderleri ve iş insanları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.

Davetlilerin takı için birbirleriyle yarıştığı düğünde, geline 900 gramlık kemerle birlikte toplam 3 kilogram altın, damada ise 4 milyon 50 bin TL para takıldı. Toy babalarından oluşan 8 kişilik ekip, sahnede teslim alınan dolar ve Euro'nun da dahil olduğu 4 milyon 50 bin TL'yi bir valize yerleştirdi. Ancak paralar valize sığmayınca, kalan miktar için ek bir çanta daha getirildi.

Düğün, gecenin geç saatlerine kadar sürdü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler Ekonomi Magazin kocaeli Yerel Yaşam Gebze

Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

Bakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı

 Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi

 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş

Polisi şehit eden suç makinesiyle ilgili isyan ettiren detay
Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı

Büyük hata pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatsa Belediyespor - Adıyaman FK Maçı Bilgileri Fatsa Belediyespor Adıyaman FK CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Fatsa Belediyespor Adıyaman FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fatsa Belediye Mazıdağı Fosfat Spor - Çayeli Spor Maçı Bilgileri Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor Maçı Hakkında Diyarbekir Spor - Karacabey Belediye Maçı Hakkında Afyonspor - Isparta 32 Maçının Yayın Bilgisi Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Mazıdağı Fosfat Spor Çayeli Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Diyarbekir Spor Karacabey Belediye CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Diyarbekir Spor Karacabey Belediye maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 2. Lig Afyonspor Kulübü Isparta 32 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, kaç kaç? Silivrispor-Balıkesirspor Maçı Detayları
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });