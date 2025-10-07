Haberler

Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaelispor Bilgi Yarışması Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15. Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda, Kocaelispor taraftarlarına yönelik bir bilgi yarışması yapıldı. Katılımcılar, Kahoot uygulaması üzerinden kulübün tarihi ve spor branşları hakkında soruları yanıtladı. Yarışmanın kazananları Kocaelispor forması ödülünü aldı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda, Kocaeli spor taraftarlarına yönelik bilgi yarışması yapıldı.

Fuar alanında kurulan sahnede, Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yarışmada katılımcılara, kulübün tarihi ve spor branşlarına ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Yarışmacılar, Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık'ın hazırladığı soruları heyecanla cevapladı. Yarışmada "İsmet Paşa Stadı'na gelen ilk Avrupa takımı hangisidir?", "Kocaelispor taraftarının adı nedir?", "Kocaelispor hangi Avrupa takımını 4-1 yendi?" "Kocaelispor başkanının adı nedir?, "Kocaelispor futbol dışında Avrupa'da hangi branşla ülkemizi temsil etti?" gibi sorular soruldu.

Soruları en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan ilk 3 yarışmacı, Kocaelispor forması kazandı. Etkinlik sonunda taraftarlar, meşaleler yakarak takım marşları söyledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, Öcalan'dan SDG'ye çağrı yapmasını istedi

"Kurucu önder" diye söze başlayıp Öcalan'a çağrıda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı

Görüntüler tedirgin etmişti! Türkiye sınırından beklenen haber geldi
Fenomen Mükremin Gezgin'in hesabına erişim engeli getirildi

Bakanlık şikayet etti, rezilliklerle gündeme gelen hesap kapandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.