Kocaeli Kitap Fuarı'nda Kocaelispor Bilgi Yarışması Düzenlendi

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı'nda, Kocaeli spor taraftarlarına yönelik bilgi yarışması yapıldı.

Fuar alanında kurulan sahnede, Kahoot uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yarışmada katılımcılara, kulübün tarihi ve spor branşlarına ilişkin çeşitli sorular yöneltildi. Yarışmacılar, Kocaelispor Organizasyon Müdürü Mehmet Açık'ın hazırladığı soruları heyecanla cevapladı. Yarışmada "İsmet Paşa Stadı'na gelen ilk Avrupa takımı hangisidir?", "Kocaelispor taraftarının adı nedir?", "Kocaelispor hangi Avrupa takımını 4-1 yendi?" "Kocaelispor başkanının adı nedir?, "Kocaelispor futbol dışında Avrupa'da hangi branşla ülkemizi temsil etti?" gibi sorular soruldu.

Soruları en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan ilk 3 yarışmacı, Kocaelispor forması kazandı. Etkinlik sonunda taraftarlar, meşaleler yakarak takım marşları söyledi. - KOCAELİ