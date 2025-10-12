Kocaeli Kitap Fuarı'nda Aile ve Gençlik Eğitimi Üzerine Önemli Mesajlar

Kocaeli Kitap Fuarı'nda katılımcılarla buluşan yazar Halit Ertuğrul, çocukların söyleneni değil, gördüklerini örnek aldığını belirterek, "Akıllı anne baba nasihat etmez, yaşantısıyla örnek olur" dedi.

Uluslararası 15.Kocaeli Kitap Fuarı, 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Selim Sırrı Paşa Salonu'nda yazar ve ilahiyatçı Abdullah Yuyucu, "Duanız olmasa, nasıl dua edelim", Yazar Halit Ertuğrul ise, "Aile ve gençlik eğitimi" adlı söyleşilerinde katılımcılarla bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri paylaşan yazar ve ilahiyatçı Abdullah Yuyucu, "Ayeti kerime de diyor ki; 'İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti, gayesi, bu kainatı yaratan Allah'ı tanımak, ona iman edip ibadet etmektir' İbadetin özü ve özeti de duadır. Peygamber efendimiz, hadisi şerifinde buyurur ki 'Dua ibadetin özüdür'. Söylediğim ayetin penceresinden baktığımızda Cenab-ı Allah, insanı dua için yaratmıştır" dedi.

"Dua insanın acizliğini, fakirliğini ve faniliğini hissetmesidir"

Duanın ne olduğunun anlaşılması gerektiğini ifade eden Yazar Yuyucu, "Alimlerimiz duayı şu şekilde ifade ediyor. Dua ellerini kaldırıp Allah'a böyle bir ihtiyaç listesi sunmak değildir ama dua şudur; Allah'ım ben acizim, ben fakirim, ben noksanım, yaratan sensin yaşayan sensin, acizliğimi ve fakirliğimi hissedip Cenabı Hakkın alim olduğunu, kadir olduğunu, rahman ve rahim olduğunu kalben hissedip onun dergahına gitmektir. Dua insanın acizliğini, fakirliğini ve faniliğini hissetmesidir" şeklinde konuştu.

"Çocuklar nasihati dinlemez, yaptıklarınıza bakar"

"Aile ve Gençlik Eğitimi" adlı söyleşisinde konuşan akademisyen, psikolojik danışman ve yazar Halit Ertuğrul, "Allah sizi eşiniz ve çocuğunuzla imtihan etmesin. Tam bir imtihan dönemindeyiz. Sizlerden çok önemli bir ricam var. Ne olur Allah rızası için önce istediklerinizi yapın, yaşayın, gösterin örnek olun. Çocuklar istedikleriniz davranışları sizden görsün. Çocuklar nasihati dinlemez, boşuna zahmet etmeyin. Çocuklar anlattıklarınıza bakmaz yaptıklarınıza bakar, sözlerine bakmaz yaşantınıza bakar. Akıllı anne baba nasihat etmez, akıllı anne baba yaptıkları ile gösterir, yaşantısı ile gösterir ve hayatı ile gösterir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ