Kocaeli Kitap Fuarı'na Yoğun İlgi: Dışarıda Dev Ekranlar Kuruldu

Kocaeli Kitap Fuarı'na şehir içi ve şehir dışından gelen ziyaretçileri ciddi yoğunluk oluştururken, fuara gelenler salonlara sığmayınca dış alanda dev ekranlar kuruldu.

Türkiye'nin ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı 14. kez kapılarını açtı. Fuara kitapseverler ilk günden büyük ilgi gösterdi. Kitap fuarı, Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadırlarda gerçekleşiyor. 530 yayın evi, sahaf ve STK'nın katıldığı fuarda bu yıl; 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek. Kitap Fuarı'nın bu yılki teması ise dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acı ve zulme dikkat çekmek amacıyla, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendi. Prof. Dr. Sadettin Ökten'in onur konuğu olduğu Kitap Fuarı'nın bu yılki hedefi ise 1 milyon ziyaretçi olarak belirlendi. Kitap fuarına olan yoğun ilgi sebebiyle bazı söyleşilerde dinleyiciler, salona sığmayınca dış alanda kurulu bulunan dev ekranın önüne alınıyor. Milyonlarca kitabın bulunduğu stantların başında ise yoğun kalabalık var. Sevdikleri yazarların kitaplarını almak isteyen okurlar ellerinde listeleriyle yayınevlerini dolaşıyor. - KOCAELİ