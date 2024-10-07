Kocaeli Kitap Fuarı'na 282 Bin Ziyaretçi

Türkiye'nin ziyaretçi ve etkinlik bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarını hafta sonunda yaklaşık 282 bin kitapsever akın etti.

Türkiye'nin ziyaretçi ve etkinlik sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Kitap Fuarı 14. kez kapılarını açtı. Milyonlarca kitabın stantlarda yer aldığı fuara kitapseverler ilk günden büyük ilgi gösterdi. Kocaeli Kongre Merkezi ve otopark alanında kurulan çadırlarda gerçekleşiyor. 530 yayın evi, sahaf ve STK'nın katıldığı fuarda bu yıl; 980 panel, söyleşi ve imza etkinliği düzenlenecek. Kitap Fuarı'nın bu yılki teması ise; dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acı ve zulme dikkat çekmek amacıyla, "Savaşın ve Acının Edebiyatı" olarak belirlendi. Bir yıl boyunca Kocaelililerin yanı sıra çevre illerden vatandaşların da büyük heyecanla bekledikleri kitap fuarı, 5 Ekim Cumartesi günü 14. kez kapılarını dostlarına açtı. Kağıttan Dünyaların Keşfi'ne çıkan çok sayıda vatandaş ise ilk günden itibaren kitap fuarına adeta koşarak geldi. Kocaeli Kongre Merkezi'nin ana salonu ve çadırlar ilgi nedeniyle dolup taştı. Ayrıca ilk günden itibaren kitap fuarı klasiği olan söyleşi ve imza etkinlikleri de başladı. Edebiyat, tarih, fikir, medya, siyaset ve sanat dünyasının önemli yazarları okurlarıyla buluşmaya başladı. Sevdikleri yazar ve sanatçıları dinlemek için gelenler salonları doldururken, imza alanlarında ise uzun kuyruklar oluştu. Kitap fuarının ilk 2 gününde yaklaşık 282 bin kitapsever fuarı ziyaret etti. - KOCAELİ