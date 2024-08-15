Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde Mesai Saatlerinde Personel İddiası

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mesai saatlerinde personelin bulunmadığı iddiası üzerine çekilen görüntülere açıklama geldi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; bazı odaların kayda alınmadığını, kasıtlı olarak görevi başındaki personele yer verilmediğini belirtti.

Dün Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde mesai saatleri içerisinde (14.00) bir vatandaş tarafından çekilen görüntüler tepkiye sebep oldu. Çekilen görüntülerde odalarda hiçbir personelin olmadığı ve kapıların ardında kadar açık olduğu görüldü. Görüntüleri çeken vatandaş, mesai saatlerinde kimseyi bulamadığını ve işini halledemediğini iddia ederek, "Saat 14.00, ne gelen var ne giden. Her yer bomboş. Ne bir sorumlu var ne de ilgilenen" diye tepkisini belirtti.

"Bazı odaların kayda alınmadığı, kasıtlı olarak görevi başındaki personelimize yer verilmediği tespit edilmiştir"

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken konuya ilişkin Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yaptığı açıklamada "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, 'Devlet dairesinden görüntüler' paylaşımı üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Söz konusu videoda yer alan Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğümüz, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüzde izinde olanların dışında toplam 42 personelimiz görev yapmaktadır. Çiftçilerimizin bilgilendirilmesi, üreticimizin sorunlarının yerinde çözülmesi ve işleri gereği bu personelimizden 21'i söz konusu saatlerde sahada mesaidedir. Kalan personelimizden de 8'i diğer şubelerle toplantı halinde, 13'ü de odalarında görevi başındadır. Ancak video dikkatli izlendiğinde bazı odaların kayda alınmadığı, kasıtlı olarak görevi başındaki personelimize yer verilmediği tespit edilmiştir. Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak; görevimiz gereği 213 personelimizle Türkiye'nin tarım, hayvancılık ve gıda sektöründe önemli yere sahip ilimizde vatandaşımıza hem sahada hem de müdürlüğümüzde mesai mefhumu gözetmeden hizmet etmeyi sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz" denildi. - KOCAELİ