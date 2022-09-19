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Kocaeli haberleri! Yazar Alişan Kapaklıkaya Başiskele'de vatandaşlarla buluşacak

Yerel Haberler

Kocaeli haberleri! Yazar Alişan Kapaklıkaya Başiskele'de vatandaşlarla buluşacak

Kocaeli yerel haberi: Başiskele Belediyesi, kadın ve aile çalışmaları çerçevesinde Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya'yı yarın akşam vatandaşlar ile buluşturacak.

Başiskele Belediyesi, kadın ve aile çalışmaları çerçevesinde Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya'yı yarın akşam vatandaşlar ile buluşturacak.

Belediye Başkanı Yasin Özlü öncülüğünde 2022 yılını "kadın ve aile yılı" ilan ederek ilçedeki kadın ve ailenin güçlenmesine yönelik çalışmalar yapan Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" seminerleriyle vatandaşları bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu çerçevede, 20 Eylül Salı günü Eğitimci Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya vatandaşlar ile bir araya gelecek.

Yoğun ilginin olması beklenen söyleşi programı Karşıyaka Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da başlayacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kişisel Gelişim Başiskele Alişan Yerel Haberler

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