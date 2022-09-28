Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haberleri... Çayırova'da marketler denetleniyor

Yerel Haberler

Kocaeli haberleri... Çayırova'da marketler denetleniyor

Kocaeli haberleri... Çayırova'da zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, kasa, raf, etiket ve fiyat kontrol edildi.

Çayırova'da zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından marketlere yapılan denetimlerde, kasa, raf, etiket ve fiyat kontrol edildi.

Ekipler denetimlerde ürünlerin etiket fiyatları ve faturalarını inceledi. Reyon ile kasa fiyatının kontrollerini yapan ekipler, ürünlerin son kullanma tarihine de baktı. Ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket ve zincir marketlerde denetimlerini yaparken, özellikle gıda ve temel tüketim maddelerinin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında farkları titizlikle inceledi. Aynı zamanda, hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı da denetlenerek, market yetkililerine uyarılarda bulunuldu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zabıta Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title