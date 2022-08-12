Kocaeli haberi! Kocaeli'de 6 kaymakamın görev yeri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Kocaeli'de görev yapan 6 kaymakamının görev yeri değişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle, 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Bu atamaları çerçevesinde Kocaeli'de 6 ilçenin kaymakamın görev yeri değişirken, iki yeni vali yardımcısı farklı illerden Kocaeli'ye atandı.

Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle; Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamlığı'na atandı. Güler yerine Gebze Kaymakamlığı'na İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit atandı. Körfez kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Mersin Mezitli Kaymakamlığı'na atandı. Bilgin yerine İstanbul Sultangazi Kaymakamı Uğur kalkar atandı. Çayırova Kaymakamı Hasan Özen, İstanbul Vali Yardımcılığına atandı. Hasan Özen'in yerine Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal atandı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gaziantep Vali Yardımcılığına atandı. Karabulut'un yerine Konya Beyşehir kaymakamı Yusuf Özdemir atandı. Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Mersin Hukuk Müşavirliğine atandı. Altuğ Çağlar yerine Konya Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Kandıra Kaymakamı Ekrem Çalık yerine Fatsa kaymakamı Ömer Lütfi Yaran atandı. Kocaeli Vali Yardımcısı Yusuf Cibir, Kocaeli Valiliği Hukuk Müşavirliğine atandı. İzmir Vali Yardımcısı Doğan, Kocaeli Vali Yardımcılığına atandı. Tekirdağ Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kocaeli Vali Yardımcılığına atandı. - KOCAELİ