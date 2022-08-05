Kocaeli haber | Derince'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli haber | Derince'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kocaeli haber | Derince'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kocaeli haberler... Türkiye genelinde YKS'de ilk bine LGS'de ise yüzde 1'lik dilime giren Derinceli öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

 - Güncelleme:

Türkiye genelinde YKS'de ilk bine LGS'de ise yüzde 1'lik dilime giren Derinceli öğrenciler düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Liselere Geçis Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrenciler için Derince Yelken Kafe'de bir program düzenlendi. Türkiye genelinde YKS'de ilk bine LGS'de ise yüzde 1'lik dilime giren Derinceli öğrenciler için düzenlenen programa başarılı öğrencilerin yanı sıra aileleri, öğretmenleri ve okul idarecileri de katıldı. Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır'ın katılımıyla gerçekleşen törende, dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Programda konuşma yapan Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, elde edilen sonuçlarla ilgili genel bilgiler verirken Derince Kaymakamı Meftun Dallı ise dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de konuşmasında, "LGS ve YKS sınavlarında dereceye girerek önemli bir başarıya imza atan evlatlarımızı, ailelerini ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Derince Türkiye LGS Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title