Kocaeli Fen Lisesi'nde İngilizce Kulübü Etkinliği: Arkeozolog Dr. Stephanie Emra öğrencilerle buluştu

Kocaeli Fen Lisesi'nde İngilizce Kulübü Etkinliği: Arkeozolog Dr. Stephanie Emra öğrencilerle buluştu
Kocaeli Fen Lisesi'nin İngilizce Kulübü, İngiliz arkeozolog Dr. Stephanie Emra'yı ağırladı. Dr. Emra, Türkiye'deki önemli arkeolojik alanlarda yaptığı çalışmaları ve arkeozoolojinin tarihsel toplumları anlamadaki rolünü anlattı. Etkinlikte yaklaşık 150 öğrenci yer aldı.

Kocaeli Fen Lisesi öğrencileri, okulun İngilizce Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, İngiliz arkeozolog Dr. Stephanie Emra ile bir araya geldi. Yaklaşık 150 öğrencinin katıldığı seminer, tamamen İngilizce olarak gerçekleştirildi.

İngiltere'nin Cambridge kentinden olan ve eğitimini Londra'daki University College London'da (UCL) tamamlayan Dr. Emra, sunumunda mesleki deneyimlerini paylaştı. Türkiye'de Göbeklitepe, Karahantepe, Boncuklu Höyük ve Çukuriçi Höyük gibi birçok önemli arkeolojik alanda çalışmalar yürüttüğünü belirten Emra, arkeozoolojinin geçmiş toplumların yaşam biçimlerini anlamadaki rolü hakkında bilgi verdi.

Öğrenciler, seminerin hem bilimsel içerik hem de yabancı dil pratiği açısından verimli geçtiğini ifade etti.

Programın sonunda Okul Müdürü Sinan Meral, Dr. Emra'ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
