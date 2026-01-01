Fikirler üretime, emekler başarıya dönüştü: Dijital Kampüs'te yetişen 235 genç sertifikalarını aldı

Kocaeli'ki Dijital Kampüs'te yazılımdan yapay zekaya, tasarımdan dijital içerik üretimine kadar uzanan 10 haftalık eğitimleri tamamlayan 235 katılımcı, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimlerle fikirlerini üretime dönüştürme imkanı buldu.

Dijital Kampüs'te yazılımdan yapay zekaya, tasarımdan dijital içerik üretimine kadar uzanan eğitimleri tamamlayan 235 katılımcıya düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. Dijital İnovasyon Merkezi'nde yüz yüze gerçekleştirilen 10 haftalık program kapsamında yazılımdan yapay zekaya, tasarımdan dijital içerik üretimine kadar uzanan eğitimleri tamamlayan öğrenciler; fikirlerini üretime, emeklerini başarıya dönüştürdü. Halkevi Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Dijital Kampüs Eğitim Programları Sertifika Töreni'ne Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Şube Müdürü Mine Pir Kazan, Kocaeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Özkan, Dijital Kampüs eğitmenleri, öğrenciler ve misafirler katılım gösterdi. Program öncesinde gerçekleştirilen Kahoot Bilgi Yarışması'nda öğrenciler bilgilerini yarıştırarak keyifli vakit geçirdi.

Dijital Kampüs'te 11 eğitim programı

Kocaeli'de gençlerin kariyer yolculuğunda önemli bir durak olan Kılavuz Gençlik, geleceği bugünden inşa eden bir nesil yetiştirmeye devam ediyor. Gençlerin dijital becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Dijital Kampüs; kapsamlı bir eğitim programı olarak hayata geçirildi. Program kapsamında yapay zeka, fotoğrafçılık ve içerik üretimi, video kurgu ve montaj, Adobe grafik tasarım, siber güvenlik, oyun yazılım ve geliştirme, Python programlama, dijital senaryo, sosyal medya ve içerik üretimi, dijital pazarlama, girişimcilik ve ekonomi alanlarında eğitimler veriliyor. Dijital Kampüs, gençlerin fikirlerini gerçeğe dönüştürdüğü bir üretim alanı olma özelliği taşıyor. Yüz yüze teori ve uygulama temelli ilerleyen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan katılımcılar Kocaeli Üniversitesi onaylı ve e-Devlet üzerinden doğrulanabilir sertifika almaya hak kazanıyor.