Kocaeli'den Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuk Isparta'da Bulundu

Kocaeli'de arkadaşına gitmek için evinden ayrılan ve son olarak Eskişehir'de görüldüğü öne sürülen 15 yaşındaki Sedat Elikara, Isparta'da bulundu.

İddiaya göre, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinden arkadaşıyla görüşmek için ayrılan 15 yaşındaki Sedat Elikara'dan 31 Mart 2025 tarihinden bu yana haber alınamamıştı. Elikara için endişelenen yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, polis ekiplerinden iyi haber geldi. Tren ile Eskişehir'e geldiği belirlenen kayıp çocuğun Isparta'da sağ salim bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR