Kocaeli'den Kaybolan 15 Yaşındaki Çocuk Isparta'da Bulundu
Kocaeli'den arkadaşına gitmek için evinden ayrılan 15 yaşındaki Sedat Elikara, Eskişehir'de görüldükten sonra Isparta'da sağ olarak bulundu. Ailesinin endişeli bekleyişi sona erdi.
Kocaeli'de arkadaşına gitmek için evinden ayrılan ve son olarak Eskişehir'de görüldüğü öne sürülen 15 yaşındaki Sedat Elikara, Isparta'da bulundu.
İddiaya göre, Kocaeli'nin Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinden arkadaşıyla görüşmek için ayrılan 15 yaşındaki Sedat Elikara'dan 31 Mart 2025 tarihinden bu yana haber alınamamıştı. Elikara için endişelenen yakınlarının umutlu bekleyişi sürerken, polis ekiplerinden iyi haber geldi. Tren ile Eskişehir'e geldiği belirlenen kayıp çocuğun Isparta'da sağ salim bulunduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel