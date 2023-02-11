Kocaeli'den deprem bölgesine 35 milyon 695 bin 130 TL yardım

10 şehri etkileyen büyük felaketin ardından Kocaeli'den deprem bölgesine 546 tır ve 16 vagonluk yardım treni gönderildi. Ayrıca depremzedeler için 35 milyon 695 bin 130 TL nakdi yardım toplandı.

Kocaeli Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, İl AFAD Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve STK'lardan oluşan ekipler bölgeye gitmeye ve toplanan ayni yardımları ulaştırmaya devam ediyor. Kocaeli'den toplam 270 çeşitli büyüklükte iş makinesi, 206 arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak yardımcı ekipman ile bin 952 personel deprem bölgesine sevk edildi. Sadece bir yerdeki ayni yardım toplanma merkezinde 75 bin 600 kışlık kıyafet, 122 bin 848 hijyen malzemesi, 52 bin 848 battaniye-yorgan-tulum, 10 bin 256 ısıtıcı, 32.3 ton gıda yardımı gönderildi. 30 tır su, bir tır ısıtıcı, olmak üzere toplamda 546 tır ve 16 vagonluk deprem yardım treni depremzedelere gönderildi. Ayni yardımlarla birlikte AFAD Başkanlığı tarafından bildirilen hesap numaralarına 35 milyon 695 bin 130 TL nakdi yardım yapıldı. - KOCAELİ