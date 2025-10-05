Kocaeli'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Murat Fırtına Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına, memleketi Düzce'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Kocaeli'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına'nın cenazesi, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Fırtına'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel