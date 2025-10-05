Haberler

Kocaeli'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Murat Fırtına Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli'deki Patlamada Hayatını Kaybeden Murat Fırtına Düzce'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına, memleketi Düzce'de düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törene ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Kocaeli'de meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Murat Fırtına'nın cenazesi, memleketi Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Ağa Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Fırtına'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk

Türk futbolunun efsane kulübü ne hallere düştü! 22 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.