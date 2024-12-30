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Kocaeli'de Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Kocaeli'de Yavru Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otomobilin motor kısmına giren yavru kedi, 13 kilometre yolculuk yaptıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, sürücünün sesler üzerine aracı durdurmasıyla ortaya çıktı. İtfaiyenin çabaları sonucunda kedi güvenli bir şekilde çıkarıldı.

Kocaeli'de girdiği aracın motor kısmında 13 kilometre yolculuk yapan yavru kedi itfaiyenin çabaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, hava sıcaklığının 8 derecelere kadar düştüğü Körfez'de yavru kedi bir otomobilin motor kısmına girdi. Sürücü Aykut Ergül, seyir halindeyken gelen sesler üzerine aracını İzmit Serdar Mahallesi'nde yol kenarına çekti. Yaptığı kontrolde fark ettiği kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Ergül, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan kedi bu kez de korkuyla koşarak refüje saklandı. Ekiplerce buradan alınan kedi Körfez'de otomobilin motor kısmına girdiği adrese geri götürüldü.

"Sağ salim kurtuldu"

Körfez'de ikamet eden Aykut Ergül, "Seyir halinde olduğum sırada kedi sesi duydum. Dışarıda da kedi sesleri vardı. Bu yüzden sesin dışarıdan geldiğini zannettim. Yaklaşık 13 kilometre kadar yol kat ettikten sonra tekrar kedi sesi duydum. Arabamıza küçük yavru bir kedi girmiş. Sağ salim kurtuldu. Kediyi alıp tekrar araca girdiği adrese götüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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