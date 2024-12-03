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Kocaeli'de Tramvay Yolunda Komik Anlar

Kocaeli'de Tramvay Yolunda Komik Anlar
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Kocaeli'de bir vatandaş tramvay yoluna yatarak keyif uykusuna dalınca, tramvay geldiğinde ilginç anlar yaşandı. Vatman tarafından rahatsız olan vatandaş, kibarca yerinden kalkarak tramvaya yol verdi.

Kocaeli'de komedi filmlerini aratmayan bir olay gerçekleşti. Tramvay yolunda keyif uykusuna yatan kişinin rahatını vatman bozdu. Yoldan kalkan vatandaş, kibarca tramvaya yol verdi.

İlginç olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu görülen vatandaş, tramvayın geçtiği rayların üzerine yattı. Keyif uykusuna dalan şahsın rahatı, tramvayın gelmesi ile bozuldu. Kibarca yerden kalkan vatandaş, bekleyen tramvaydan özür dileyerek yol verdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Görüntüleri izleyenler gülmekten kendilerini alamadı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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