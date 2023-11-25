Kocaeli'de tanıtıldı

Düzce Üniversitesi, EKET Fuarcılık tarafından Kocaeli Antikkapı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7. Kocaeli Üniversite Tanıtım Günleri etkinliğine katıldı.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin katılım sağladığı organizasyonda, tanıtım stantlarının yanı sıra, birçok akademisyen tarafından lise son sınıf öğrencilerine ve rehber öğretmenlere yönelik eğitim seminerleri de gerçekleştirildi.

Fuarda yerini alan Düzce Üniversitesi'ne, öğrenciler sordukları sorularla meraklarını giderirken öğretmenler de yoğun ilgi gösterdi. Düzce Üniversitesi'nin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, bölümleri, nitelikli eğitimi, kampüs yaşamı, modern sosyal ve sportif tesisleri ile öğrencilere sunulan sayısız imkanları hakkında önemli bilgiler paylaşan tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası başarı sıralamalarından da söz etti. Özellikle Tıp, Mühendislik ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerine yoğun ilgi duyan öğrencilere, sadece teorik değil uygulamalı derslerle de önemli eğitim fırsatları sunulduğu vurgulandı.

Öğrencilerin sorduğu soruları detaylı bir şekilde cevaplayan tanıtım görevlileri, Düzce Üniversitesi'nin akademik başarıları, kariyer planlaması ve kampüs hayatı açısından yükseköğretimde doğru adres olduğunun altını çizdiler. - DÜZCE