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Kocaeli'de Suriyeliler Kutlama Yaptı

Kocaeli'de Suriyeliler Kutlama Yaptı
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Kocaeli'nin Körfez Esentepe Mahallesi'nde, Suriye'deki muhalif grupların başarıları sonrası Suriyeliler, Arapça şarkılar eşliğinde eğlenerek kutlama gerçekleştirdi. Suriye ve Türkiye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı.

Kocaeli'de, Suriye'de muhalif grupların başkent Şam'a girmesi ve Beşar Esed yönetiminin kontrolü kaybetmesinin ardından kutlama yapıldı.

Körfez Esentepe Mahallesi'nde sokağa çıkan Suriyeliler, Arapça şarkılar eşliğinde eğlenerek kutlama yaptı. Suriye ve Türkiye bayrakları da sallayan gruplar, zaman zaman sloganlar attı. Bu anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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