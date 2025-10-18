Haberler

Kocaeli'de 'Şehrim Sanat' Sergisi Sanatseverleri Bekliyor

21 Ekim'de Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılacak olan 'Şehrim Sanat' sergisi, Kocaeli'nin kültürel kimliğini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak. Sergide seramikten resme, kaligrafiden minyatüre birçok eser yer alacak.

Kocaeli'de hazırlanan "Şehrim Sanat" sergisi, ilin kültürel kimliğini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor. Gelenekten geleceğe uzanan anlayışla düzenlenen sergi, 21 Ekim'de sanatseverleri eşsiz kültür yolculuğuna davet ediyor.

21 Ekim Salı günü saat 14.00'te Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılacak olan "Şehrim Sanat" sergisinde; seramik, resim, kaligrafi, minyatür, kat-ı, çini, fotoğraf ve coğrafi işaretli ürünler, Kocaeli Yerel Kültür Müzesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu envanterinde yer alan sandıklardan çıkan el emeği eserlerin farklı yorumlanmış halleri sanatseverlerle buluşacak. Bu özel sergi, hem geleneksel sanatların köklü geçmişine hem de çağdaş sanatın yenilikçi yorumlarına ışık tutacak.

Kocaeli'nin kültürel belleği sanatla anlatılıyor

Kocaeli'nin tarihi mirasından ve kültürel zenginliğinden ilham alan sanatçılar, eserlerinde şehrin ruhunu farklı tekniklerle yorumlayacak. "Şehrim Sanat", geçmiş ile bugünü, yerel değerlerle evrensel sanat anlayışını aynı çatı altında buluşturacak. Gelenekselleştirilmesi planlanan sergi, Kocaeli'nin üretken sanat ruhunu yaşatmayı ve yeni kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. "Şehrim Sanat", sadece bir sanat etkinliği değil; aynı zamanda Kocaeli'nin kimliğini, hafızasını ve üretkenliğini sanatın evrensel diliyle ifade eden anlamlı bir kültür buluşması olacak. "Şehrim Sanat" sergisi 21 Ekim Salı günü saat 14.00'de Seka Sanat İhtisas Merkezi'nde açılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
