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Kocaeli'de PTT Çalışanlarının Turnuva İçin Kurum Araçlarıyla Gelmesi Tepki Çekti

Kocaeli'de PTT Çalışanlarının Turnuva İçin Kurum Araçlarıyla Gelmesi Tepki Çekti
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Kocaeli'de PTT'nin düzenlediği futbol turnuvasına çalışanların kurum araçlarıyla gelmesi, vatandaşların tepki göstermesine neden oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde vatandaşlar, bu duruma sert eleştirilerde bulundu.

Kocaeli'de PTT'nin futbol turnuvasına çalışanlar kurum araçlarıyla geldi. Vatandaşlar araçları tek tek sayarak duruma tepki gösterdi.

Kocaeli'de hafta sonu PTT'nin birimler arasında futbol turnuvası düzenlendi. Seka Park'ta bulunan bir halı sahada düzenlenen turnuvaya personeller dağıtım araçlarıyla geldi. İlçelerden gelen personellerin kuruma ait araçları kullanması vatandaşların tepkisini çekti. Araçları tek tek sayan vatandaşlar, "Kocaeli değil, tüm Türkiye duysun" diyerek duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüyü izleyenler de olaya tepkisini dile getirdi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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