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Kocaeli'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama

Kocaeli'de Polis Ekiplerine Sürpriz Kutlama
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İzmit'te bir genç tarafından yapılan kavga ihbarı, polis ekiplerinin karşılaştığı meşaleli sürpriz kutlama ile sonlandı. Polis, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü coşkuyla kutladı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir gencin yaptığı kavga ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri bir grubun meşaleli sürpriz kutlaması ile karşılaştı. Polisler yapılan sürpriz karşısında yaşadıkları mutluluğu, "Hep böyle güzel anonslara gelelim" sözleri ile dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise bir genç 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kavga ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede adrese geldi. Bu esnada kalabalık grup, olay yerine ulaşan polis ekiplerini meşaleler ile karşıladı. "Polis Teşkilatı'nın 180. yılı kutlu olsun. İyi ki varsınız" yazılı pasta polislere takdim edildi. Polisler ise sürpriz kutlama karşısında yaşadıkları mutluluğu, "Hep böyle güzel anonslara gelelim. Yeter ki kavga olmasın" sözleri ile ifade etti. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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