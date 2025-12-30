Şikayetini yazınca 'Şikayetini silmezsen, paranı alamazsın' cevabını aldı

Kocaeli'de bir vatandaş, Katılım Evim firmasıyla yaşadığını sıkıntıları internet üzerinden şikayet etti. İkinci kez aynı firmayla çalışan vatandaş, "Şikayetini silmezsen paranı alamazsın" cevabı ile neye uğradığını şaşırdı.

İlginç olay, geçtiğimiz hafta Kocaeli'de yaşandı. Katılım Evim firmasıyla çalışmaya başlayan vatandaş yaşadığı sıkıntıları internet üzerinde şikayetlerin yer aldığı platforma yükledi. Şahıs ardından yeni bir ödeme planına katıldı. Ödeme sürecinin ardından şahıs hak ettiği parasını almak için firma ile irtibata geçti. Ancak firma çalışanlarının, "Şikayetini silmezsen paranı alamazsın" demesi üzerine büyük bir şok yaşadı.

Yaşadığını süreci anlatan vatandaş, "Katılım Evim İzmit şubesinin daha önceki teslimat sürecinde ciddi sıkıntılar yaşamıştım ve bunu 'Şikayetvar' üzerinden paylaşmıştım. Buna rağmen şubede çalışan arkadaşlarım olduğu için iyi niyetle hareket edip, tekrar aynı şube üzerinden yeni bir ödemeye katıldım ve önceki olumsuz tecrübemi görmezden geldim. Ne yazık ki yine teslimatım geç ödendi. Asıl rahatsızlığım ise, İzmit şubesindeki görevlilerin Şikayetvar'daki eski şikayetimi sildirmeye çalışmalarıdır. Bugün şubeye gittiğimde açıkça, "Şikayetinizi silmezseniz, teslimatınız genel merkez tarafından onaylanmaz" şeklinde tehdit içeren bir ifadeyle karşılaştım ve bu baskı sonucunda Şikayetvar'daki şikayetimi sildirmek zorunda kaldım. Hem teslimatımın yine geç yapılması, hem de şikayetimi silmem için baskı görmem, son derece rahatsız edici ve güven sarsıcı bir durumdur. Katılım Evim'in bu konuda gerekli incelemeyi yapmasını, özellikle İzmit şubesindeki bu yaklaşımın araştırılmasını ve bir daha hiçbir müşterinin benzer bir baskıya maruz kalmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyorum" dedi. - KOCAELİ