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Kocaeli'de Kar Yağışı Sanata Dönüştü

Kocaeli'de Kar Yağışı Sanata Dönüştü
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Kocaeli'de etkili olan kar yağışı, vatandaşların yaratıcılığını ortaya koyarak sokakları sanat galerisine dönüştürdü. Kardan kadınlar, kediler ve minyatür camiler yapıldı.

Kocaeli'de vatandaşlar, etkili olan kar yağışında hünerlerini sergiledi. Kardan kadınlar, kediler, hatta minyatür camiler bile yapıldı.

Kocaeli'de etkili olan kar yağışı, şehri beyaz örtüyle kaplarken, bazı vatandaşlar da hünerlerini sergiledi. Kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar, hayal güçlerini kullanarak birbirinden ilginç figürler ortaya koydu. Klasik kardan adamların ötesine geçen Kocaelililer, sokakları adeta bir sanat galerisine dönüştürdü. Kardan kadınlar, kardan kediler, hatta minyatür kardan camiler bile yapıldı. Sokaklarda sergilenen kardan eserler zaman zaman hayrete düşürürken, soğuk havaya rağmen eğlenceli anlar yaşandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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