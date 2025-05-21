Kocaeli'de Kadın Evinde Karnından Vuruldu

Kocaeli'de Kadın Evinde Karnından Vuruldu
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Kocaeli'de Kadın Evinde Karnından Vuruldu
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde, evinde silahla karnından vurulan bir kadın yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Karnından vurulan kadın hastaneye kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde evinde silahla karnından vurulan bir kadın yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Çınarlı Mahallesi Cebesoy Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.E. henüz bilinmeyen bir sebeple silahla karnından vurularak yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. D.E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - Yerel
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