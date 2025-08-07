Kocaeli'de Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı

Kocaeli'de Kablo Hırsızlığı Yapan Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iş yerinden 550 bin TL değerinde kablo çalan A.K. isimli şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çeşitli tarihlerde iş yerinden 550 bin TL değerinde kablo çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-12 Mayıs tarihleri arasında iş yerinde meydana gelen 550 bin TL değerinde kablo hırsızlığı olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin A.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli A.K., polis ekiplerince bugün İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K., aynı gün adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
