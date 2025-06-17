Kocaeli'de Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Kayıtlar Başladı

Kocaeli'de Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde Kayıtlar Başladı
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Özel bireyler için hizmet verecek Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, erken çocukluktan yetişkinliğe kadar çeşitli eğitim ve destek imkânları sunuyor. Merkezde bireylere yönelik profesyonel eğitim, sosyal etkinlikler ve günlük yaşam becerileri kazandırılacak.

Kocaeli'de özel bireyler için faaliyete sunulan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kayıtlar için ön başvurular alınmaya başlandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hizmete alınan merkez, erken çocukluk döneminden yetişkinliğe kadar her yaş grubuna hitap eden kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyor. Merkez bünyesinde bulunan bireysel ve grup eğitim sınıfları, duyu bütünleme alanları, hidroterapi havuzları, spor salonları, sanatsal ve mesleki atölyeler, psikolojik danışmanlık ofisleri ile özel bireylere yönelik eğitim ve destek faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor. Erken temelli müdahale programı ile aileler, çocuklarının gelişimini desteklemenin yanı sıra süreci bilinçli bir şekilde yönetmek adına destek alıyor.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde erken çocukluk dönemi eğitimlerinin yanı sıra yetişkin özel gereksinimli bireyler için de uygulanan eğitim programları ile bireyin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek ve istihdamlarına katkı sağlamak hedefleniyor. Yetişkin özel bireyler mekanik beceriler, teknoloji, seramik, mutfak ve barista atölyeleri gibi alanlarda mesleki eğitim alabiliyor. Aynı zamanda günlük yaşam becerileri, müzik, spor, el sanatları ve akıl oyunları gibi etkinliklerle sosyal hayata aktif katılımları destekleniyor. Merkezde ayrıca engelsiz diyalog hizmeti ile özel bireylerin ve ailelerinin sosyal, hukuki ve eğitsel süreçlerde ihtiyaç duydukları bilgilere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak hedefleniyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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