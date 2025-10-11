Kocaeli'de Genç Kız Köprüden Atladı, Ağır Yaralandı

Haberler

Kocaeli'de 24 yaşındaki bir genç kız, yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atlayarak D100 Karayolu'na düştü. Olay sonrası ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de 24 yaşındaki genç kız, yanında bulunan kadınla tartıştıktan sonra köprüden atladığı ileri sürüldü. D100 Karayolu'na düşen genç kız ağır yaralanırken, polis ekiplerinden biri, titreyen kızın üzerine montunu örttü.

Olay, Körfez ilçesi D100 Karayolu Ankara şeridinde bulunan köprüde meydana geldi. 24 yaşındaki genç kız, yanında bulunan bir kadınla hararetli şekilde konuştuktan sonra köprüden atladığı öne sürüldü. Genç kız, D100 Karayolu'ndaki asfalt zemine düştü. Genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, yolun güvenliğini sağladı. Bir polis ise titreyen kızın üstüne montunu örttü. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kızı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
