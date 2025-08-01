Kocaeli'de Domuz Eti Skandalı: 'Bifet' Markasında Da Tespit Edildi

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Kocaeli'de 'Gurme' markasıyla domuz eti içeren ürünler üreten bir işletme, isim değiştirip 'Bifet' markasıyla devam etmesine rağmen yeni ürünlerinde de domuz eti bulundu.

Kocaeli'de "Gurme" markasıyla üretim yaparken bazı ürünlerinde domuz etine rastlanan işletmenin, "Bifet" adıyla piyasaya sürdüğü salamda yine domuz eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının belirli aralıklarla kamuoyuna duyurduğu listede, Çayırova'da faaliyet gösteren "Bifet" markalı bir ürün de yer aldı. Listeye göre, firma tarafından üretilen "Dana İspanyol salamda" domuz eti tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu işletmenin daha önce "Gurme" markasıyla da üretim yaptığı, 3 ürününde domuz eti içerdiği gerekçesiyle ifşa edildiği, ardından firmanın isim değişikliğine giderek "Bifet" markasıyla üretime devam ettiği öğrenildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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