Kocaeli'de Demir Çubukla Vurarak Köpeği Öldürdüler - Haberler

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Kocaeli'de Demir Çubukla Vurarak Köpeği Öldürdüler

ANKA - Yerel
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir fabrikanın çalışanları, fabrika içerisinde bir köpeği vahşi şekilde öldürdü.

SEFA GARDİYANOĞLU

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi içerisindeki bir fabrikanın çalışanları, fabrika bahçesindeki köpeği demir çubuklarla vurarak öldürdü. Vatandaşlar olayla ilgili olarak şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere olay, bu sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yaşandı. İddialara göre kavga eden iki köpekten birisine firma çalışanları tarafından demir çubuk ile defalarca vuruldu. Aldığı darbeler nedeniyle köpek öldü.

Fabrikanın karşısındaki bir işletmenin güvenlik kamerasına da yansıyan olay ile ilgili hem hayvan koruma dernekleri hem de çevredeki diğer işletmelerin çalışanları şikayetçi oldular.

ANKA / Yerel

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