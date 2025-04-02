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Kocaeli'de CHP'nin Boykot Çağrısı Etkisiz Kaldı

Kocaeli'de CHP'nin Boykot Çağrısı Etkisiz Kaldı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısı, Kocaeli'de halk tarafından dikkate alınmadı. Alışveriş hareketliliği normal seyrinde devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 Nisan'da yerli ve milli ürünlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısı, Kocaeli'nde karşılık bulamazken, kent genelinde alışveriş hareketliliği normal seyrinde devam etti.

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısı yapmıştı. Ardından Özel, 2 Nisan Çarşamba günü kapsamlı bir alışveriş boykotu için ikinci bir çağrıda bulundu. Kocaeli'de vatandaşlar, bu çağrıya kayıtsız kalarak günlük alışverişlerine devam etti. Sokaklarda, caddelerde ve duraklarda vatandaşların ellerinin alışveriş poşetleri ile dolu olması boykot çağrısının halk üzerinde etki etmediğini gözler önüne serdi.

"Satışlarımız olduğu gibi devam ediyor"

Davut Çolak adlı esnaf, satışların normal seyrinde devam ettiğini belirterek, "Boykotlar bizi etkilemiyor, hayat yine olduğu gibi devam ediyor. Şu an satışlarımızda bir düşme yok, satışlarımız olduğu gibi devam ediyor. Çalışmaya devam" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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