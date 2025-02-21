Kocaeli'de Berber Kardan Adamı Tıraş Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir berber, arkadaşlarıyla birlikte yaptığı kardan adama önce sakal ekledi, sonra da tıraş etti. Kardan adamın tıraş edildiğini gören vatandaşlar hayrete düştü.

Yenişehir Mahallesi'nde berber dükkanı işleten Rojat Atabay isimli vatandaş, sakal eklediği kardan adamı tıraş etti. Eline aldığı makasla kardan adamın sakalına şekil veren Atabay, görenleri de hayrete düşürdü. Kardan adam tıraşı ilginç anlara sebep oldu.

"Makine de kullanacaktım ama abartmak istemedim"

Sabah saatlerinde dükkanda müşteri bulunmayınca kardan adam yaptıklarını anlatan Rojat Atabay, "Sabah iş yerine geldiğimde her yer kar doluydu. Dükkandaki arkadaşların da canı sıkılıyordu. Bir şeyler yapalım dedik. Kardan adam yapmaya karar verdik. İlk önce tıraş etmek aklımızda yoktu. Kardan adamı yaptıktan sonra 'Saç, sakal da ekleyelim' dedik. Saç, sakal ekleyince 'Tıraş etmeden olmaz' dedim. Tıraşı makas kullanarak yaptım. Makine de kullanacaktım ama abartmak istemedim. Kardan adamın şeklini de makas kullanarak verdim. Elimle ufak dokunuşlar da yaptım" dedi.

Atabay, kardan adamın tıraşını görenlerin şaşırdığını ifade ederek, "Kardan adama gülüyorlar, el sallıyorlar, kar topu atıyorlar" diye konuştu. - KOCAELİ