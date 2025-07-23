Kocaeli'de Atlı Jandarma Timleri Yangın ve Boğulmalara Karşı Görevde

Kocaeli'de Atlı Jandarma Timleri Yangın ve Boğulmalara Karşı Görevde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı atlı jandarma timleri, yaz aylarında orman yangınları ve boğulma vakalarına karşı devriye, gözetleme ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi. Ekipler, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla 7/24 görev yapıyor ve ihlal yapanlara cezai yaptırımlar uyguluyor.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı atlı jandarma timleri, yaz aylarının başlamasıyla birlikte orman yangınları ve su kaynaklarında meydana gelebilecek boğulma vakalarına karşı kent genelinde devriye, gözetleme ve bilgilendirme faaliyetlerine hız verdi.

Ekipler, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve doğal alanların korunmasına katkı sunmak amacıyla 7 gün 24 saat görev yapıyor. Hafta sonları yoğunluğun arttığı mesire alanları, sahil şeritleri, gölet çevreleri ve ormanlık bölgelerde konuşlanan atlı jandarma timleri, vatandaşları muhtemel risklere karşı uyarıyor. Ayrıca denetimler sıklaştırılırken, ihlal yapanlara cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Yetkililer, orman yangınlarının çoğunlukla insan kaynaklı olduğunu ve alınacak basit tedbirlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceğini vurgulayarak, vatandaşlara çevre bilinciyle hareket etmeleri çağrısında bulundu.

Ormanlara giriş 1 Kasım'a kadar yasak

Kocaeli Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, 15 Mayıs - 1 Kasım tarihleri arasında, orman yangını riski yüksek bölgelerde ormanlara girişler tamamen yasaklanmıştı. Alınan kararda; ormanlık alanlara izinsiz giriş, piknik ateşi yakılması, mangal yapılması, anız temizliği için ateş kullanılması, havai fişek ve benzeri yanıcı maddelerin kullanımı yasaklanmıştı. Söz konusu yasak, Kocaeli genelinde yangına hassas 40'tan fazla bölgeyi kapsıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Tunç: 700 kişinin tahliye edileceği yalan, şehit ailelerini incitecek adım olmaz

"700 kişi tahliye edilecek" iddiasına Bakan Tunç'tan net yanıt
Netanyahu'ya suikast girişimi

Netanyahu'ya suikast girişimi
TMMOB 2. Başkanı Ahmet Köse: İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 derece, termal şok yaşanabilir

Böylesi ilk kez görülüyor! Bir kentimiz için "termal şok" uyarısı
Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu

İzlerken utandık! Sokak ortasında erkek kavgasına tutuştular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya iniyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.