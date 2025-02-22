ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

YRP'nin ardından, onlar da AK Parti'yi geri çevirdi
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı

Kocaeli'de Açılış İndirimine Yoğun İlgi

Kocaeli'de Açılış İndirimine Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki bir mağazanın açılışında yapılan indirim kampanyası, vatandaşların uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. Soğuk havaya rağmen, mağazaya girmek için yarışan kalabalık içerisinde izdiham yaşandı.

Kocaeli'de açılışı yapılan mağazanın indirim kampanyasını duyan vatandaşlar kapıda uzun kuyruk oluşturdu. Soğuğa aldırış etmeyen kalabalık sebebiyle kapıda ve içeride izdiham yaşandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir mağaza, açılışa özel indirim kampanyası yaptı. Bunu duyan vatandaşlar mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Soğuk ve kara aldırış etmeyen vatandaşlar, mağazaya girebilmek için birbirleri ile yarıştı. Müşteriler sırayla içeri alınırken, izdiham yaşandı. Kalabalık, ev eşyaları ve aletlerini alabilmek için büyük çaba sarf etti.

Yaşanan izdiham vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Zam tabelaya yansıdı! Bazı illerde litre fiyatı 50 lirayı aştı
img

Güzide Duran ve Adnan Aksoy'un boşanma sürecinde Okan Buruk detayı
img

Son halini görenler Başak Gümülcinelioğlu'nu tanıyamıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Son kullanma tarihi geçmiş bebek maması ve çocuk sütü satan iki zincir market şubesi mühürlendi

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.