Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları Nano Gümüş Teknolojisiyle Dezenfekte Ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşıma araçları nano gümüş teknoloji kullanılarak dezenfekte edilip, her türlü patojen yok ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde hizmet veren toplu taşıma otobüsleri, son teknolojik sistemlerle hijyenik hale getiriliyor. İç ve dış temizlikleri kapsamlı bir şekilde yapılan araçlar, son olarak nano gümüş teknolojiyle yapılan ilaçlamayla steril hale geliyor. Araçlarda ayrıca cam, tutamaç ve yer temizliği yapılıyor.

Sisleme çalışmasında ise ilk olarak aracın içinden alınan örnek ile araçtaki kirliliğe yönelik çalışma yapılıyor. Çıkan sonuç ile araç içerisindeki patojen değerleri bulunuyor. Daha sonra 80 ppm yoğunluğunda nano gümüş ve sakkarit içeren, seyreltilmeden ve içine başka kimyasal karıştırılmadan el tipi elektrikli neburatör cihazı ile sisleme çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmanın ardından yarım saat sonra tekrar örnekler alınarak patojen miktarı ölçülüyor.

Her araç, günlük ve periyodik detaylı temizlik olmak üzere, iç ve dış temizlikleri saha hizmetleri amirliği bünyesinde bulunan, 2 vardiya halinde, 4'lü gruplar olarak çalışan temizlik personeli tarafından yapılıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü garajında bulunan mevcut toplu taşıma araçlarının iç kısımlarına, iki ayda bir olmak üzere yılda 6 defa nano gümüş dezenfeksiyon uygulaması gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ