Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2023 Yılında da Hayat Kurtardı

Yangın, sel ve deprem gibi afetlere karşı yaptığı hızlı ve operasyonel müdahaleleriyle hayat kurtaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında da binlerce kişiye umut oldu.

Büyükşehir itfaiyesi özellikle 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki müdahaleleriyle dikkat çekti. Depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılarak mücadele sergileyen itfaiye ekipleri; Adıyaman'da 15, Kahramanmaraş'ta 22, Defne ve Antakya'da ise 45 canı enkaz altından sağ çıkardı. Böylece Büyükşehir'in kahraman itfaiyecileri toplamda 82 vatandaşın hayata tutunmasını sağladı.

Kocaeli Büyükşehir itfaiyesi kent genelinde 18 profesyonel itfaiye istasyonu, 5 gönüllü müfrezesi, 93 itfaiye müdahale aracı ve 569 personeliyle hizmet veriyor. Olaylara ortalama 7 dakika varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle çalışmalarından söz ettiren ekipler, Türkiye'de 2023 yılında yaşanan birçok olaya hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etti.

Yangın ve sel dışında su baskını, trafik kazası, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi çalışmalarda da etkin rol oynayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılı boyunca yaşanan 10 bin 374 olaya müdahale ederek, vatandaşın mal kaybını en asgariye indirdi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ise 2023 yılı içerisinde Kocaeli sahillerinde 2 bin 197 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. 15 Haziran'da sezonu açan ekipler, sezonun kapanış tarihi olan 15 Eylül'e kadar Kocaeli'nin 13 sahil bölgesinde haftanın yedi günü cankurtaranlık hizmeti verdi.

Sadece Kocaeli'de değil, Türkiye'nin neresinde bir yangın, deprem veya afet olursa anında yardımına koşan Büyükşehir İtfaiyesi, verdiği eğitimlerle de adeta bir meslek okulu görevi görüyor. Bu çerçevede, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü, 12 bin 895 vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verirken, proje ve denetim birimi ise 4 bin 908 adet yangın önleme faaliyetinde bulundu. - KOCAELİ