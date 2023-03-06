Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da 51 binanın yıkımını gerçekleştirdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en fazla illerden Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Defne ilçesinde çalışan belediye ekipleri, enkaz kaldırma ve ağır hasarlı binaların yıkım işlemlerine devam ediyor.

Teknik personel, iş makinesi ve kamyon desteği verilen çalışmalar AFAD tarafından yönlendirilirken, 15 kamu kurumuyla koordineli şekilde faaliyetler yürütülüyor.

19 Şubat'tan bu yana 80 kamyon ve 30 iş makinesi ile depremler sonucu hasar gören 51 binanın yıkımını gerçekleştiren ekipler, toplam 3 bin 900 kamyon enkazı depolama sahasına nakletti.