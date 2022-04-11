KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu

KOCAELİ (İHA) - Bisikleti kullanımını arttırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "KOBİS" 200 bin üyeye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 12 ilçede hizmet veriyor. Tüm ilçelere yaygınlaştırılan istasyonlar ve yapılan yenileme çalışmaları vatandaş memnuniyetine de yansıdı. Avrupa Hareketlilik haftasında KOBİS üye sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın KOBİS hizmetiyle birlikte "Daha temiz çevre, daha az trafik" sloganıyla vatandaşların bisiklet kullanması için çalışmaları devam edecek. - KOCAELİ