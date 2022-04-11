KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu

Bisikleti kullanımını arttırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "KOBİS" 200 bin üyeye ulaştı.

KOCAELİ (İHA) - Bisikleti kullanımını arttırmak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan "KOBİS" 200 bin üyeye ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2014 yılında faaliyete geçirdiği Kocaeli Akıllı Bisiklet Sistemi (KOBİS), 12 ilçede hizmet veriyor. Tüm ilçelere yaygınlaştırılan istasyonlar ve yapılan yenileme çalışmaları vatandaş memnuniyetine de yansıdı. Avrupa Hareketlilik haftasında KOBİS üye sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın KOBİS hizmetiyle birlikte "Daha temiz çevre, daha az trafik" sloganıyla vatandaşların bisiklet kullanması için çalışmaları devam edecek. - KOCAELİ

KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu

KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu

KOBİS'in üye sayısı 200 bin oldu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Kocaeli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title