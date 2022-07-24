KO-MEK'ten jandarmaya ilk yardım eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), Kefken Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığında görev yapan jandarma personeline eğitim verdi.

Kefken Sahil Gözetleme Karakol Komutanlığının toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimde, öncelikli olarak ilk yardımın tanımı yapıldı. İlk yardımın doğru uygulanmasının önem taşıdığının vurgulanan eğitimde, acil tedavi ile ilk yardımın farkı anlatıldı. Acil tedavinin uzman doktorlar tarafından yapılması gerektiği, ilk yardımın ise bu konuda eğitim almış herkes tarafından yapılabileceği kaydedildi.

KO-MEK Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı eğitmeni Selen Nezir tarafından verilen eğitimde, özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde duruldu. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı çizildi.

Pratik eğitim çerçevesinde temel yaşam desteği, kanamalar, yaralanmalar, bilinç bozuklukları, kırık ve çıkıklar, yanıklar ile zehirlenmelerde ilk yardım konuları anlatıldı. Ayrıca yaralı taşıma tekniği gösterildi. Pratik eğitimin son bölümünde KO-MEK eğitmeni tarafından cansız manken üzerinde ilk yardım uygulaması yapıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel